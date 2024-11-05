Advertisement

عربي-دولي

غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

Lebanon 24
05-11-2024 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1273607-638664146302972187.jpg
Doc-P-1273607-638664146302972187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، إن 43391 فلسطينيا استشهدوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 شهيد و86 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
Advertisement
وأضافت أنه بذلك ارتفع أيضا عدد الجرحى والمصابين إلى 102,347.
ونوهت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.
واليوم الثلاثاء، أفادت تقارير باستشهاد 70 خلال 24 ساعة، جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، 45 منهم شمال القطاع.
(سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:24 | 2024-11-05
12:44 | 2024-11-05
12:20 | 2024-11-05
12:11 | 2024-11-05
12:00 | 2024-11-05
11:55 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24