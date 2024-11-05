غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، إن 43391 فلسطينيا استشهدوا في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من عام إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 17 شهيد و86 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت أنه بذلك ارتفع أيضا عدد الجرحى والمصابين إلى 102,347.ونوهت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.واليوم الثلاثاء، أفادت تقارير باستشهاد 70 خلال 24 ساعة، جراء قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، 45 منهم شمال القطاع.(سكاي نيوز)