90% من سكان شمال غزة بلا طعام

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كشف مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين انوان رينارد اليوم الثلاثاء، أن 90% من السكان في شمال قطاع غزة بلا طعام.وفي حديث لـ "الجزيرة"، أعرب رينارد عن قلقه بشأن الأمن الغذائي وحدوث مجاعة في قطاع غزة.وقال نعمل مع الأونروا لتقديم المساعدات في مدينة غزة، وكل العاملين في المجال الإنساني قلقون على ما يحدث مع الأونروا.وكان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أكد بوقت سابق أن أكثر من 90% من سكان غزة سيواجهون بحلول شهر تشرين الأول انعداما حادا في الأمن الغذائي.وأضاف البرنامج في بيان: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التشريعات الإسرائيلية الجديدة التي تؤثر على "أونروا"، هذه المنظمة التي لا غنى عنها في مجال توفير المساعدات المنقذة للحياة في غزة".وتابع: "أنظمة الغذاء في غزة انهارت إلى حد بعيد بسبب تدمير المصانع والأراضي الزراعية، بينما أصبحت المتاجر والأسواق شبه خاوية".وحذر البرنامج من تحول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة إلى مجاعة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة قريبًا، مع اقتراب فصل الشتاء.وقال: "لدينا حاليا نحو 94 ألف طن متري من الغذاء، وهو ما يكفي لإطعام مليون شخص لمدة 4 أشهر، جاهزة للتوجه إلى غزة. نحن على أهبة الاستعداد لإيصال الإمدادات العاجلة إلى غزة، لكننا بحاجة إلى فتح المزيد من نقاط العبور الحدودية وتأمينها".وختم: "إذا تم تنفيذ قرار حظر "أونروا"، فإن عواقبه ستكون وخيمة على الأشخاص الأكثر ضعفا". (روسيا اليوم)