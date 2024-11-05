السيسي يقدم تعهدا حاسما للبرهان.. وهذا ما بحثه الطرفان

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تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان بـ"استمرار الدعم" الذي تقدمه القاهرة للبلد الذي يشهد حربا مستعرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان مساء الاثنين أنّ السيسي "شدّد على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان" خلال لقائه البرهان، الاثنين، في القاهرة.كما حرص على "تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها"، بحسب ما أوردت "فرانس برس". (الحرة)