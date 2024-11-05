Advertisement

عربي-دولي

غارة عنيفة جدّاً على بلدة القصير... ماذا استهدفت إسرائيل؟ (صور)

Lebanon 24
05-11-2024 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1273649-638664198611247813.jpg
Doc-P-1273649-638664198611247813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّت طائرات العدوّ الإسرائيليّ غارة عنيفة على بلدة القصير عند الحدود السوريّة - اللبنانيّة.
 
 
وقالت كالة الأنباء السوريّة إنّ عدواناً إسرائيليّاً استهدف أبنية سكنية مُحيطة بالمنطقة الصناعية في القصير.
Advertisement
 
Image
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة على بلدة القصير
lebanon 24
05/11/2024 19:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتعال منزل جراء غارة استهدفت القصير
lebanon 24
05/11/2024 19:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة في بلدة الطيبة استهدفت منزلاً في حي المغراقة غرباً لجهة بلدة عدشيت القصير
lebanon 24
05/11/2024 19:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارتان استهدفتا بلدة الخيام دون أن ينفجر الصاروخ الأوّل
lebanon 24
05/11/2024 19:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24

القصير

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:24 | 2024-11-05
12:44 | 2024-11-05
12:20 | 2024-11-05
12:11 | 2024-11-05
12:00 | 2024-11-05
11:55 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24