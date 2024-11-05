قصف إسرائيلي يستهدف بلدة في وسط سوريا قرب الحدود مع لبنان

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قصفت إسرائيل بلدة القصير في محافظة حمص، الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية.وأوضح التلفزيون السوري أن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة صناعية ومنازل قريبة منها في القصير، الواقعة قرب الحدود مع لبنان.ويعد استهداف القصير هو الثاني للبلدة في أقل من أسبوع.(سكاي نيوز)