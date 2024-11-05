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عربي-دولي

الصحة العالمية: 14 ألف مريض بغزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي

Lebanon 24
05-11-2024 | 10:50
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صرح ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبيركورن، أن تقديراتهم تشير إلى وجود ما بين 12 ألفًا إلى 14 ألف مريض مصاب بأمراض خطيرة في قطاع غزة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في مؤتمر صحفي لمكتب الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، الثلاثاء.
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وأشار بيبركورن إلى أنه من المقرر إجراء إخلاء طبي لأكثر من 100 مريض في غزة، مبينًا أن هؤلاء المرضى مدرجون على قائمة وزارة الصحة في غزة و"أشخاص لهم أولوية الإخلاء".
ولفت إلى أن عملية الإخلاء للمرضى ستتم عبر معبر كرم أبو سالم، قائلًا: "سيذهب غالبية المرضى إلى دولة الإمارات، وسيتم إجلاء حوالي 13 مريضًا إلى رومانيا، ومن المقرر أن تتم عملية الإخلاء هذه غدًا".
ولفت إلى أنهم أخلوا قرابة 4 آلاف و700 مريض من معبر رفح قبل إغلاقه من قبل إسرائيل في 6 أيار الفائت، مشددًا أن 282 مريضًا فقط تم إجلائهم عقب إغلاف معبر رفح.
وأكد الحاجة إلى عملية إخلاء طبي منظمة ومستدامة للمرضى في غزة، مضيفًا: "تشير تقديراتنا إلى أن ما بين 12 ألفًا إلى 14 ألف مريض مصاب بأمراض خطيرة يحتاجون إلى الإخلاء الطبي في غزة".
(الأناضول)
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