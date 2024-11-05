إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها لمواجهة الفيضانات

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات لمواجهة آثار كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد في 29 تشرين الأول الماضي.وأوضح سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن إسبانيا "كانت دائما تقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في الكوارث التي تتطلب تدخلا عاجلا"، مضيفا "الآن حان الوقت لكي يساعدنا الاتحاد".وأضاف أن حكومته أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 10.6 مليارات يورو لمساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات.وأشار إلى أن الحكومة ستسلم المساعدات على الفور إلى جميع المناطق المنكوبة في كاستيا لا مانشا والأندلس وفالنسيا.وأضاف أن "الباب مفتوح على مصراعيه" لتقديم المساعدات المالية للتغلب على آثار الكارثة مشيرا إلى أنه سيتم رفع سقف المساعدات المالية وفق الحاجة. ( الأناضول)