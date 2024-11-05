20
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها لمواجهة الفيضانات
Lebanon 24
05-11-2024
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات لمواجهة آثار كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد في 29 تشرين الأول الماضي.
وأوضح سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن إسبانيا "كانت دائما تقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في الكوارث التي تتطلب تدخلا عاجلا"، مضيفا "الآن حان الوقت لكي يساعدنا الاتحاد".
Advertisement
وأضاف أن حكومته أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 10.6 مليارات يورو لمساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأشار إلى أن الحكومة ستسلم المساعدات على الفور إلى جميع المناطق المنكوبة في كاستيا لا مانشا والأندلس وفالنسيا.
وأضاف أن "الباب مفتوح على مصراعيه" لتقديم المساعدات المالية للتغلب على آثار الكارثة مشيرا إلى أنه سيتم رفع سقف المساعدات المالية وفق الحاجة. ( الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
Lebanon 24
برفقة زوجها المصرفي في إطلالة نادرة له.. بولا يعقوبيان تحتفل بزفاف إعلامية الـ MTV (صور)
04:19 | 2024-11-05
05/11/2024 04:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إنزال البترون".. تقريرٌ جديد لصحيفة إسرائيلية!
Lebanon 24
عن "إنزال البترون".. تقريرٌ جديد لصحيفة إسرائيلية!
15:05 | 2024-11-04
04/11/2024 03:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر جديد" عن "إنزال البترون".. ما هو؟
Lebanon 24
"سر جديد" عن "إنزال البترون".. ما هو؟
15:39 | 2024-11-04
04/11/2024 03:39:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن توقيفه في المانيا.. أول تعليق من وهاب
00:27 | 2024-11-05
05/11/2024 12:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
Lebanon 24
بعد دخوله إلى بلدة في جنوب لبنان... هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ بامرأة مسنّة
05:35 | 2024-11-05
05/11/2024 05:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:24 | 2024-11-05
إخلاء مراكز بسبب مزاعم "إرهاب" وفيديوهات مزيفة.. إليكم آخر مستجدات الانتخابات الاميركية
14:51 | 2024-11-05
ما صحة وجود قنابل داخل مواقع الاقتراع في عدة ولايات أميركية؟
14:49 | 2024-11-05
ترامب يطمئن إيران: نريد أن تكون دولة ناجحة!
14:38 | 2024-11-05
بن غفير تعليقاً على إقالة غالانت: أهنئ رئيس الوزراء على قراره
14:21 | 2024-11-05
بالفيديو.. مظاهرات ودعوات لعزل نتنياهو في تل أبيب احتجاجاً على إقالة غالانت!
14:00 | 2024-11-05
في لبنان وغزة... ما سبب زيادة أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيليّ؟
فيديو
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
05/11/2024 22:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
05/11/2024 22:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:35 | 2024-10-30
05/11/2024 22:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24