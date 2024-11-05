Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدتها لمواجهة الفيضانات

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:35
A-
A+

Doc-P-1273723-638664285702198055.jpg
Doc-P-1273723-638664285702198055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم المساعدات لمواجهة آثار كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد في 29 تشرين الأول الماضي.
وأوضح سانشيز في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن إسبانيا "كانت دائما تقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي في الكوارث التي تتطلب تدخلا عاجلا"، مضيفا "الآن حان الوقت لكي يساعدنا الاتحاد".
Advertisement
وأضاف أن حكومته أعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة 10.6 مليارات يورو لمساعدة المناطق المتضررة من الفيضانات.
وأشار إلى أن الحكومة ستسلم المساعدات على الفور إلى جميع المناطق المنكوبة في كاستيا لا مانشا والأندلس وفالنسيا.
وأضاف أن "الباب مفتوح على مصراعيه" لتقديم المساعدات المالية للتغلب على آثار الكارثة مشيرا إلى أنه سيتم رفع سقف المساعدات المالية وفق الحاجة. ( الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:24 | 2024-11-05
14:51 | 2024-11-05
14:49 | 2024-11-05
14:38 | 2024-11-05
14:21 | 2024-11-05
14:00 | 2024-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24