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عربي-دولي

أوّل تعليق لترامب بعد الإدلاء بصوته مع زوجته.. هذا ما أعلنه

Lebanon 24
05-11-2024 | 11:51
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أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بصوته برفقة زوجته في ولاية فلوريدا، حيث أعرب عن ثقته الكبيرة بأداء حملته الانتخابية، واصفاً إياها بـ"الأفضل على الإطلاق".
 
وأكد ترامب أنه يرى تقدمًا ملحوظًا من خلال المشاركة الواسعة للجمهوريين، مشيرًا إلى أن حملته صرفت الكثير من الأموال لضمان الفوز، قائلاً: "لا أتوقع الخسارة في هذه الانتخابات".
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وأوضح ترامب أن حملته تحقق نتائج جيدة في الولايات المتأرجحة، لكنه لمح إلى احتمال "عدم صدور نتائج الانتخابات بسرعة". ورداً على سؤال حول إمكانية إعلانه الفوز قبل الإعلان الرسمي للنتائج، قال: "سننتظر النتائج"، مضيفا:" لم أحضّر خطاب النصر بعد لكنني مستعد له في أي وقت".
 
ولفت إلى انّه "لا نريد تدمير إيران ولكن لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية لا يمكننا السماح للمجرمين بالدخول إلى بلادنا ".
 
وهاجم ترامب مقدمة البرامج الشهيرة والمؤثرة أوبرا وينفري، قائلا:" أصبحت عنصر تجزئة وتقسيم في أميركا".
 
ورأى ترامب أن المؤيدين ليسوا عنيفين واعتقد أنه لن تحدث أي أعمال عنف من جانبهم.

وقال:" سأعترف بالخسارة إن حدثت وكانت الانتخابات عادلة"، لافتا إلى أنّ الانتخابات نزيهة إلى حدّ الآن.
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