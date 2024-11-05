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غالانت يعلّق على قرار إقالته.. والإسرائيليون إلى الشارع

Lebanon 24
05-11-2024 | 13:11
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أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، عازيًا الأمر إلى فقدان التفاهم بينهما.
 
وفي أوّل رد على قرار الإقالة، قال غالانت: "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة".
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بدوره، قال الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس: إقالة غالانت سياسة على حساب أمن الدولة
 
من جهته، هنّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو، وقال: "أبارك إقالة غالانت الذي لا يمكن معه الوصول إلى الانتصار المطلق".
 
وفور إعلان القرار انتشرت دعوات للإسرائيليين بالنزول للشوارع فورا، واعتبرت هبئة الاسرى أن هذا القرار سيقوض جهود استرجاع الاسرى.
 
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