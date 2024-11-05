غالانت يعلّق على قرار إقالته.. والإسرائيليون إلى الشارع

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، عازيًا الأمر إلى فقدان التفاهم بينهما.

وفي أوّل رد على قرار الإقالة، قال غالانت: "أمن دولة إسرائيل كان وسيبقى رسالتي في الحياة".

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بدوره، قال الوزير السابق في حكومة الحرب بيني غانتس: إقالة غالانت سياسة على حساب أمن الدولة

من جهته، هنّا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نتنياهو، وقال: "أبارك إقالة غالانت الذي لا يمكن معه الوصول إلى الانتصار المطلق".

وفور إعلان القرار انتشرت دعوات للإسرائيليين بالنزول للشوارع فورا، واعتبرت هبئة الاسرى أن هذا القرار سيقوض جهود استرجاع الاسرى.