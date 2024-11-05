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ما صحة وجود قنابل داخل مواقع الاقتراع في عدة ولايات أميركية؟

Lebanon 24
05-11-2024 | 14:51
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قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف.بي.آي" اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال تهديدات زائفة بوجود قنابل في مواقع اقتراع في عدة ولايات وإن العديد منها مصدره على ما يبدو نطاقات بريد إلكتروني روسية.
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وذكر المكتب في بيان "لم يتم اعتبار أي من التهديدات ذات مصداقية حتى الآن". ولم يحدد ما هي الولايات المقصودة.

تأتي هذه الشائعة في وقت يواصل فيه ما يقارب 240 مليون ناخب أميركي الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تعد الأكثر سخونة في تاريخ الانتخابات الاميركية. 

وكان مدعون عامون في 47 ولاية وثلاثة أقاليم أميركية حثوا المدعون العامون في 47 ولاية وثلاثة أقاليم أميركية السكان على التزام السلمية و"إدانة أي أعمال عنف مرتبطة بالنتائج" بصورة استباقية.

السكان على التزام السلمية و"إدانة أي أعمال عنف مرتبطة بالنتائج" بصورة استباقية. (سكاي نيوز) 
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