ترامب يطمئن إيران: نريد أن تكون دولة ناجحة!

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وأضاف ترامب في تصريحات صحفية مساء يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، أنه يريد أن تكون إيران دولة ناجحة.وشدد المرشح الجمهوري على أن واشنطن لا تريد تدمير إيران ولكن لا يمكن أن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.وأدلى الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية يوم الثلاثاء بصوته في ولاية فلوريدا وذلك برفقة زوجته ميلانيا.وفي كلمة للصحافيين من مركز الاقتراع قال ترامب: "نحن واثقون من الفوز وحملتنا كانت ناجحة.. لقد حققنا تقدما جيدا اليوم.. لا أتوقع الخسارة في هذه الانتخابات".وتابع ترامب: "أداؤنا جيد جدا في الولايات المتأرجحة.. نحن نتقدم بشكل كبير جدا في ولايات عدة".وعن إمكانية إعلانه الفوز قبل الإعلان الرسمي للنتائج قال ترامب: "سننتظر النتائج".كما أكد قائلا: "سنشرك الجميع في القرار الأمريكي عندما أعود للرئاسة".وتوجه الأمريكيون صباح الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، حيث سيتقلد الفائز رئاسة البلاد لعهدة من أربع سنوات.وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو حيث يصوت ملايين الناخبين الأمريكيين لاختيار الرئيس السابع والأربعين بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.أشارت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية إلى أنه من المتوقع أن يشارك 150 مليون مواطن في الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024. (العربية)