بعد إقالته من منصبه.. غالانت يكشف عن الأسباب ويتحدث عن حرب طويلة

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وعن سبب إقالته، أشار إلى أنّ "القرار يأتي بعد إنجازات عديدة حققناها على جبهات عدة"، مضيفاً "فخور بإنجازات المنظومة الأمنية وأنا ملتزم بأمن إسرائيل".وكشف أنّ "هذه الإقالة تأتي نتيجة خلافات بشأن 3 قضايا".تابع غالانت : "الخلاف الأول يتعلق بقضية التجنيد فأنا أرى أن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش"، مؤكداً أنّ "الجميع يجب أن يخدموا في الجيش ولا يجوز تمرير قانون يعفي آلاف المواطنين من التجنيد".وعن الخلاف الثاني، تحدث غالانت: "علينا إعادة المختطفين بأسرع ما يمكن وهذا هدف يمكن تحقيقه بقدر من التنازلات وبعضها مؤلم".أما الثالث، فأوضح أنّه "يتعلق باستخلاص العبر من خلال تحقيق رسمي منهجي في ما حدث".وحول الحرب، أعلن غالانت أنّه "للأسف علينا أن نتعايش لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه"، متابعاً "خلال سنوات عديدة من خدمتي في الجيش تعلمت أنه في أوقات عدم الوضوح علينا أن نحتكم للقيم". (الجزيرة)