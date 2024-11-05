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عربي-دولي

ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي.. وهاريس تفوز بفيرمونت

Lebanon 24
05-11-2024 | 19:25
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فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بولايتين، فيما حصدت منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ولاية واحدة، في أولى النتائج المعلنة للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن ترامب فاز بولايتي إنديانا (61.9 في المئة) وكنتاكي (72.3 في المئة).
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وفي المقابل، حسمت هاريس فوزها بولاية فيرمونت (76 في المئة).

وذلك يعني، أن لدى ترامب حالياً 19 صوتاً انتخابياً، مقابل 3 لهاريس.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.
وانتهى التصويت الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي.

وعلى مدى أشهر، ركّزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.
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