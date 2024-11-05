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عربي-دولي

الكاميرا فضحتها... كامالا هاريس تتظاهر بالتحدث إلى ناخب عبر الهاتف!

Lebanon 24
05-11-2024 | 23:07
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تعرضت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، لموقف محرج يوم الانتخابات بعدما تظاهرت بإجراء مكالمة هاتفية ليتبين أن هاتفها مفتوح على تطبيق الكاميرا ولم تكن تجري أي مكالمة.

وتظاهرت هاريس بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنها تتحدث مع أحد الناخبين عبر الهاتف وتسأله "هل صوتت بالفعل"؟
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ثم توقفت وكأنها تستمع لإجابة الناخب، ثم قالت: "لقد فعلت، شكرا لك".

وبعد ذلك أدارت هاريس الهاتف باتجاه الموجودين في المكان، الذين صفقوا وهتفوا.

لكن بعض المراقبين للمشهد انتبهوا إلى أن هاتفها بدا وكأنه مفتوح على تطبيق الكاميرا، ولم تكن تجري أي مكالمة هاتفية.
 
وكتب أحد الأشخاص الذين انتبهوا لما قامت به هاريس على منصة "إكس": "تظاهرت كامالا بالتحدث إلى ناخب على الهاتف لكنها أظهرت عن طريق الخطأ أن هاتفها كان مفتوحا على تطبيق الكاميرا".
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