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عربي-دولي

تحذير أميركي للعراق من هجوم إسرئيلي لهذا السبب

Lebanon 24
05-11-2024 | 23:16
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حذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الحكومة العراقية، من أنه "إذا لم تمنع هجوماً إيرانياً من أراضيها"، فقد تواجه هجوماً إسرائيلياً، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين.

وتسعى الولايات المتحدة لردع إيران عن مهاجمة إسرائيل، وتشعر بالقلق من أنه إذا شنّت إيران هجوماً على إسرائيل من الأراضي العراقية، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي في التوترات الإقليمية.
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وتشير الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، إلى أن إيران تخطط لهجوم كبير ضد إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة كـ"رد" على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت إيران في 25 أكتوبر الماضي، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون. 

وقال المسؤولون إنه منذ الهجوم الإسرائيلي، قام الحرس الثوري الإيراني بنقل طائرات مسيرة وصواريخ باليستية إلى فصائل في العراق، ويخطط لهجوم مشترك ضد إسرائيل.

وذكر مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة حذرت إيران علناً، وبشكل خاص من شن مثل هذا الهجوم، ولكن حتى الآن لم يظهر الإيرانيون أي استعداد لخفض التصعيد. 

وتحدث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني الأحد، بشأن الهجوم الإيراني المخطط له من العراق، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي. 

كما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع السوداني، الاثنين، بشأن القضية ذاتها، وقال مسؤولان أميركيان إن سوليفان وبلينكن حثا رئيس الوزراء العراقي أيضاً على إيقاف هجمات الفصائل المسلحة ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا وهجماتهم ضد إسرائيل، التي تتصاعد في الأسابيع الأخيرة. 
 
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