Advertisement

عربي-دولي

أميركا تنتظر حسم رئيسها.. عملية الفرز مستمرة وترامب يتقدم

Lebanon 24
05-11-2024 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1273991-638664710061292681.jpg
Doc-P-1273991-638664710061292681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتنافس الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض، مع إغلاق صناديق الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. وبحسب النتائج الأولية للأصوات بالمجمع الانتخابي حتى الآن، فإن ترامب حصل حتى الآن على 267، فيما حصلت هاريس على 216 حتى اللحظة.
Advertisement
ومن المعروف أن 7 ولايات متأرجحة ستحدد النتائج النهائية وهي: أريزونا ونيفادا وميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولاينا.
وبدأت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 في الظهور، حيث يتنافس الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في سباق محتدم نحو البيت الأبيض.

وفي أولى النتائج المعلنة، فاز ترامب حتى الآن بهذه الولايات: إنديانا وكنتاكي وفرجينيا الغربية وأوكلاهوما وفلوريدا وألاباما ومسيسيبي وتينيسي وكارولينا الجنوبية وأركنساس ونبراسكا وداكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية ووايومنغ ولويزيانا وأفي المقابل، حسمت هاريس فوزها بولايات كاليفورنيا وواشنطن وفيرمونت وماريلند وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند ونيوجيرسي وديلاوير وإلينوي ونيويورك وكولورادو وديلاوير.

وأغلقت أولى صناديق الاقتراع في السباق الرئاسي المحتدم، لكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.وهايو وتكساس وميسوري ومونتانا ويوتا وكانساس وآيوا وإيداهو.
وانتهى التصويت الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في بعض مراكز الاقتراع بولايتي إنديانا وكنتاكي. 

وعلى مدى أشهر، ركزت حملتا المرشحين على سبع ولايات متأرجحة ستكون حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات وهي: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي".

وكانت هاريس قد قالت في منشور على منصة "إكس": "إذا كنت لا تزال في الطابور عند إغلاق صناديق الاقتراع، ابق هناك لأن لديك الحق في الإدلاء بصوتك".

وشهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثا غير مسبوقة، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-11-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:34 | 2024-11-06
01:26 | 2024-11-06
01:11 | 2024-11-06
01:09 | 2024-11-06
00:53 | 2024-11-06
00:46 | 2024-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24