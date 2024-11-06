ترامب للمرة الثانية في البيت الابيض.. ويتخطى في النتائج الاولية الـ270 صوتاً

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن ترامب أصبح رئيسا للولايات المتحدة، مشدداً على ان الجمهوريين في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فورا وفقا لأجندة ترامب "أمريكا أولا".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية قد أعلنت بأن دونالد ترامب هو الرئيس الـ47 للولايات المتحدة الأميركية بعد حصوله على 277 صوتاً بالمجمع الانتخابي، في حين حصدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ما يقارب الـ214 صوتاً.

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وفور اعلان النتائج الاولية أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب فوزه بالإنتخابات، لافتاً إلى أن "تجاوزنا كل المعوقات وحققنا أروع إنجاز سياسي سيسمح بجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".



ولفت ترامب مخاطباً أنصاره من مقر حملته في فلوريدا إلى أنه تمكن من الفوز بكل الولايات المتأرجحة، معتبراً أن "سنصل إلى 315 صوتا بالمجمع الانتخابي وأن أميركا ستدخل عصرا ذهبياً".



وقال ترامب: "فزت في التصويت الشعبي وفي الولايات المتأرجحة وسيطرنا على مقاعد مجلس الشيوخ في الولايات المتأرجحة"، مشدداً على أن حركة "ماغا" فازت في كل المنافسات الانتخابية.

وفي حين شدد ترامب على أن "سنحقق إنجازات عظيمة لبلدنا"، عاد ليؤكد أنه سيغلق الحدود ولن يسمح باستمرار الهجرة غير الشرعية.



وقال: "سنقلب الأمور في أميركا "رأسا على عقب" وسنفعل ذلك بسرعة إذ أن الأميركيين استعادوا السيطرة على بلدهم".



وأكد ترامب أنه سيجعل الجيش الأميركي قويا وسيوقف الحروب.



كما هنّأ ترامب نائبه المنتخب جي دي فانس، الذي قال "شهدنا أعظم عودة سياسية في تاريخ أميركا وسنحارب تحت قيادة ترامب من أجل كل مواطن أميركي".