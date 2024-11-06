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عربي-دولي

بن غفير وسموتريتش يحتفلان بفوز ترامب

Lebanon 24
06-11-2024 | 03:09
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احتفل كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير و وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية الأولية والتي أظهرت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
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وكتب بن غفير على حسابه على منصة "إكس": "نعمممم"، وأرفق المنشور بعلمي إسرائيل والولايات المتحدة.

كما علق سموتريتش كاتباً: "بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أميركا"، مرفقا أعلام البلدين.

وخرج ترامب أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا، وأعلن فوزه في الانتخابات.
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