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عربي-دولي
رئيس الوزراء البريطاني مهنئاً ترامب: أتطلع إلى العمل معكم
Lebanon 24
06-11-2024
|
03:43
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب على فوزه، بحسب ما أظهرت النتائج الأولية، مؤكدا "مواصلة العمل معا دفاعا عن قيمنا المشتركة".
وكتب ستارمر في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "مبروك للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات. إنني أتطلع إلى العمل معكم في السنوات المقبلة".
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وأرفق المنشور بنص بيان جاء فيه: "... باعتبارنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبا إلى جنب للدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والمشاريع. من النمو والأمن إلى الابتكار والتكنولوجيا، أعلم أن العلاقة الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة".
وفي وقت سابق أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ترامب فاز بالانتخابات بعد حصوله على 277 صوتا في المجمع الانتخابي.
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