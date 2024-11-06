أردوغان: تركيا ترفض الوحشية والمجازر التي تحدث في قطاع غزة

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ترفض الوحشية والمجازر التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الأربعاء، في قمة منظمة الدول التركية المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكك.وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تركيا ترفض الوحشية والمجازر التي تحدث في قطاع غزة ونعتقد أن على العالم التركي اتخاذ موقف صارم تجاهها".وأضاف أن "المجتمع الدولي يمر باختبار سيئ فيما يتعلق بوقف عمليات الإبادة الجماعية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة". (الأناضول)