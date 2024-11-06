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عربي-دولي

ميدفيديف: فوز ترامب قد يكون نبأ سيئا لأوكرانيا

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:13
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قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية ربما سيكون نبأ سيئا لأوكرانيا، مضيفا أنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيخفض ترامب تمويل الولايات المتحدة للحرب.

وقال ميدفيديف: "لدى ترامب سمة مفيدة بالنسبة لنا، بصفته رجل أعمال حتى النخاع، فإنه يمقت بشدة إنفاق الأموال على المتسلقين والحلفاء الأغبياء وعلى المشاريع الخيرية غير الفعالة وعلى المنظمات الدولية الجشعة".
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وأضاف أن السلطات الأوكرانية تندرج تحت فئة الجهات التي من المستبعد أن يرغب ترامب في إنفاق الكثير عليها. (سكاي نيوز)
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