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عربي-دولي

روسيا تتقدم في دونتسك.. وتسقط "ميغ-29" أميركية

Lebanon 24
06-11-2024 | 05:14
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها حررت خلال اليوم الماضي بلدتين جديدتين في دونيتسك، كما أسقطت طائرة "ميغ-29" أوكرانية، دون ذكر المكان.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة أنتونوفكا في دونيتسك، بينما حررت مجموعة قوات "الشرق" بلدة ماكسيموفكا في دونيتسك أيضا.
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وذكر التقرير أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسولية قوات "الجنوب" بلغت نحو 645 عسكريا، وفي منطقة مسؤولية قوات "الجنوب" نحو 125 عسكريا، في حين وصل إجمالي خسائر العدو خلال اليوم الماضي إلى حوالي 1830 جنديا. (روسيا اليوم)

 
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