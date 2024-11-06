24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
7
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة
Lebanon 24
06-11-2024
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة.
وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.
Advertisement
وحصل ترامب على 277 صوتا من المجمع الانتخابي متجاوزا الحد اللازم للفوز بالرئاسة.
وحقق الرئيس السابق أداء قويا في مناطق واسعة من البلاد، وأحرز تحسنا عن أدائه في عام 2020 في كل الأماكن، من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية.
وفاز الجمهوريون بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأميركي بعد أن قلبوا موازين المقاعد التي كانت تحت سيطرة الديمقراطيين في ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
Lebanon 24
بغاية الجمال... شاهدوا آخر صورة لطليقة الفنان وائل كفوري
09:15 | 2024-11-05
05/11/2024 09:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
Lebanon 24
تسلل بحري لـ"حزب الله" سبق "إنزال البترون".. "حرب الماء" بدأت قبل سنوات!
11:01 | 2024-11-05
05/11/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
Lebanon 24
مصدر روحي يكشف.. هذا ما يريده الدروز
14:22 | 2024-11-05
05/11/2024 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
Lebanon 24
زوجها كان معها... ممثلة لبنانيّة تُعلن عن حملها بطفلها الأوّل (صور)
10:18 | 2024-11-05
05/11/2024 10:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
Lebanon 24
للمسافرين... إليكم البيان التالي لشركة طيران الشرق الأوسط
06:53 | 2024-11-06
06/11/2024 06:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:11 | 2024-11-06
ملك البحرين هنّأ ترامب: علاقتنا تستند إلى تاريخ طويل من الروابط العميقة
08:07 | 2024-11-06
تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان الضاحية الجنوبيّة
08:00 | 2024-11-06
تفاصيل رحلة غير عادية.. كيف وصل ترامب إلى البيت الأبيض؟
07:59 | 2024-11-06
بكين: سنتعامل مع أميركا على أساس الاحترام المتبادل
07:53 | 2024-11-06
إصابات بعملية إطلاق نار عند مستوطنة شيلو شمال رام الله.. ماذا عن المنفذ؟
07:45 | 2024-11-06
غزة.. مستشفى العودة يعمل دون كهرباء ونقص حاد في الأدوية
فيديو
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
06/11/2024 15:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
Lebanon 24
"أقذر برنامج في العالم".. متسابق يفضح أسرار "قسمة ونصيب" شاهدوا ماذا قال (فيديو)
02:30 | 2024-11-05
06/11/2024 15:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب العالم الهولندي يُحذر من زلزال بقوة 7 درجات.. ويُحدد التاريخ:"كونوا على أهبة الاستعداد" (فيديو)
02:12 | 2024-11-01
06/11/2024 15:21:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24