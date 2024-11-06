استطلاع للرأي يكشف من الفئات التي دعمت هاريس وترامب

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc news الأمريكية مع ناخبين في 10 ولايات رئيسية عن الخيارات التي اتخذوها والتي أظهرت تباينا كبيرا.
وحسب الاستطلاع فإن 54% من الإناث صوتوا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، و44% صوتوا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أما الذكور فقد كانت النتيجة معاكسة (44% لهاريس، 54% لترامب).
أما بالنسبة إلى العرق، فقد صوت 43% من البيض لهاريس مقابل 55% لترامب، والعرق غير الأبيض، صوت 65% لهاريس و32% لترامب.
وبالنسبة إلى الفئات العمرية فكانت النتيجة على الشكل التالي:
18-29: 55% لهاريس، 42% لترامب.
30-44: 51% لهاريس، 46% لترامب.
45-64: 45% لهاريس، 53% لترامب.
65 عاما وما فوق: 50% لهاريس، 49% لترامب.
الدين:
بروتستانت: 37% لهاريس، 63% لترامب.
كاثوليك: 41% لهاريس، 56% لترامب.
يهودي: 79% لهاريس، 21% لترامب.
أديان أخرى: 60% لهاريس، 33% لترامب.
غير متدين- ملحد: 72% لهاريس، 25% لترامب.
هل أنت مثلي:
نعم: 86% لهاريس، 12% لترامب.
لا: 46% لهاريس، 52% لترامب.
الدعم الأمريكي لإسرائيل:
قوي جدا: 68% لهاريس، 29% لترامب.
غير قوي بما يكفي: 18% لهاريس، 81% لترامب.
كاف: 60% لهاريس، 38% لترامب.
إذا فاز ترامب هل ستكون:
متفائلا: 4% ديمقراطي، 95% جمهوري.
خائفا وقلقا: 93% ديمقراطي، 5% جمهوري. (روسيا اليوم)