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استطلاع للرأي يكشف من الفئات التي دعمت هاريس وترامب

Lebanon 24
06-11-2024 | 06:25
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كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc news الأمريكية مع ناخبين في 10 ولايات رئيسية عن الخيارات التي اتخذوها والتي أظهرت تباينا كبيرا.
وحسب الاستطلاع فإن 54% من الإناث صوتوا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، و44% صوتوا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أما الذكور فقد كانت النتيجة معاكسة (44% لهاريس، 54% لترامب).
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أما بالنسبة إلى العرق، فقد صوت 43% من البيض لهاريس مقابل 55% لترامب، والعرق غير الأبيض، صوت 65% لهاريس و32% لترامب.
وبالنسبة إلى الفئات العمرية فكانت النتيجة على الشكل التالي:
18-29: 55% لهاريس، 42% لترامب.
30-44: 51% لهاريس، 46% لترامب.
45-64: 45% لهاريس، 53% لترامب.
65 عاما وما فوق: 50% لهاريس، 49% لترامب.
الدين: 
بروتستانت: 37% لهاريس، 63% لترامب.
كاثوليك: 41% لهاريس، 56% لترامب.
يهودي: 79% لهاريس، 21% لترامب.
أديان أخرى: 60% لهاريس، 33% لترامب.
غير متدين- ملحد: 72% لهاريس، 25% لترامب.
هل أنت مثلي:
نعم: 86% لهاريس، 12% لترامب.
لا: 46% لهاريس، 52% لترامب.
الدعم الأمريكي لإسرائيل:
قوي جدا: 68% لهاريس، 29% لترامب.
غير قوي بما يكفي: 18% لهاريس، 81% لترامب.
كاف: 60% لهاريس، 38% لترامب.
إذا فاز ترامب هل ستكون:
متفائلا: 4% ديمقراطي، 95% جمهوري.
خائفا وقلقا: 93% ديمقراطي، 5% جمهوري. (روسيا اليوم)
 
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