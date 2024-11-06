استطلاع للرأي يكشف من الفئات التي دعمت هاريس وترامب

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كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة nbc news الأمريكية مع ناخبين في 10 ولايات رئيسية عن الخيارات التي اتخذوها والتي أظهرت تباينا كبيرا.وحسب الاستطلاع فإن 54% من الإناث صوتوا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، و44% صوتوا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، أما الذكور فقد كانت النتيجة معاكسة (44% لهاريس، 54% لترامب).أما بالنسبة إلى العرق، فقد صوت 43% من البيض لهاريس مقابل 55% لترامب، والعرق غير الأبيض، صوت 65% لهاريس و32% لترامب.وبالنسبة إلى الفئات العمرية فكانت النتيجة على الشكل التالي:18-29: 55% لهاريس، 42% لترامب.30-44: 51% لهاريس، 46% لترامب.45-64: 45% لهاريس، 53% لترامب.65 عاما وما فوق: 50% لهاريس، 49% لترامب.الدين:بروتستانت: 37% لهاريس، 63% لترامب.كاثوليك: 41% لهاريس، 56% لترامب.يهودي: 79% لهاريس، 21% لترامب.أديان أخرى: 60% لهاريس، 33% لترامب.غير متدين- ملحد: 72% لهاريس، 25% لترامب.هل أنت مثلي:نعم: 86% لهاريس، 12% لترامب.لا: 46% لهاريس، 52% لترامب.الدعم الأمريكي لإسرائيل:قوي جدا: 68% لهاريس، 29% لترامب.غير قوي بما يكفي: 18% لهاريس، 81% لترامب.كاف: 60% لهاريس، 38% لترامب.إذا فاز ترامب هل ستكون:متفائلا: 4% ديمقراطي، 95% جمهوري.خائفا وقلقا: 93% ديمقراطي، 5% جمهوري. (روسيا اليوم)