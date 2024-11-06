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عربي-دولي

إيران تحذر: جاهزون للرد القوي في حال شن إسرائيل وأميركا هجومًا استباقيًا

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:07
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لفت نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي إلى أن طهران لا تستبعد شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما استباقيا عليها.

وقال فدوي في تصريحات صحفية: "لا نستبعد أي هجوم استباقي أمريكي إسرائيلي لردع إيران عن تنفيذ عملية الوعد الصادق بنسختها الثالثة".
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وأكد أن "إيران وجبهة المقاومة مستعدتان"، مضيفا أن "الصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا".

وأشار فدوي إلى أن "مخازن التسليح لدينا تحتوي على ما يكفي من الأسلحة والقوة لتوجيه ضربة لإسرائيل ولم نوفر أي ساعة للعمل في هذا الصدد"، محذرا من أن "جغرافية الكيان الاسرائيلي صغيرة ولدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان". (روسيا اليوم)
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