خبير: فوز ترامب له تداعيات خطيرة على المنطقة

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تحدث خبير القانون الدولي العام أيمن سلامة عن فوز المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بالرئاسة، وما بعده، في ظل استقطاب سياسي حاد، وتقنيات تصويت جديدة.وفي حديث لـRT قال الخبير المصري إن "فوز ترامب لحظة تاريخية وإعادة تشكيل الديمقراطية الأميركية، وفوزه له تداعيات خطيرة، خاصة وأن سياساته السابقة قد أثرت بشكل كبير على قضايا مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعلاقات مع إيران، والتحالفات الإقليمية، والعلاقات مع دول الخليج".وأكد أن "ترامب من أكثر الرؤساء الأمريكيين تأييدا لإسرائيل، حيث اتخذ خلال ولايته الأولى خطوات غير مسبوقة، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ومن المتوقع أن يستمر في اتباع هذا النهج، معززا الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لإسرائيل".ورأى أن دعم ترامب المتزايد قد يشجع إسرائيل على اتخاذ خطوات أحادية الجانب، مثل ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية أو توسيع المستوطنات، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية مستقلة غير قابلة للتطبيق"، مبينا أن "ترامب له علاقات وثيقة مع دول الخليج، وذلك عبر صفقات تسليح ضخمة وتعاون اقتصادي وعسكري واقتصادي، ويستمر في تعزيز هذه العلاقات مع التركيز على محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة وتعزيز الاقتصاد من خلال صفقات الأسلحة والتعاون في مجالات الطاقة".وحذر من أن "عودة ترامب للرئاسة قد تعني تصاعد التوترات الإقليمية في بعض المجالات، خاصة مع إيران، واستمرار الدعم القوي لإسرائيل المحتلة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع دول الخليج، ولكن مع تركيز أقل على التدخل المباشر. (روسيا اليوم)