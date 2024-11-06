الخارجية الروسية تعلّق على فوز ترامب: "شروطنا لم تتغير"

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا رسميًا عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة أن شروط موسكو في التعامل مع واشنطن "لم تتغير" وتظل معروفة للأمريكيين.



وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن فوز ترامب يعكس استياء الشعب الأميركي من إدارة بايدن وبرنامجه الانتخابي، الذي تم تقديمه بشكل متسرع عبر نائبة الرئيس كامالا هاريس.

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وأشار البيان إلى أن ترامب، على الرغم من الحملة الدعائية القوية التي شنها الديمقراطيون، نجح في الاستفادة من قضايا مثل الاقتصاد والهجرة غير الشرعية التي تهم الناخبين الأمريكيين.



وفيما يتعلق بالانقسام المجتمعي في الولايات المتحدة، أكد البيان أن العودة إلى الرئاسة ستزيد من التوترات الداخلية، موضحًا أن الصراع بين الولايات الديمقراطية والجمهورية سيستمر، مع مواجهات بين القيم "التقدمية" والتقليدية.



وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يوجد أي أوهام لدى موسكو بشأن ترامب أو الكونغرس الجديد، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث تظل النخبة السياسية الأميركية، بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، ثابتة في مواقفها المناهضة لروسيا. وأكد البيان أن موسكو ستستمر في الدفاع عن مصالحها الوطنية وتعزيز أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، مشددًا على أن شروط روسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة "معروفة". (روسيا اليوم)