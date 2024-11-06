غزة.. مستشفى العودة يعمل دون كهرباء ونقص حاد في الأدوية

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قال مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة محمد صالحة إن المستشفى يعمل حالياً دون كهرباء ويعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام، مما يعرقل القدرة على تقديم الرعاية اللازمة للمصابين والمرضى.وأشار صالحة في تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن المستشفى "يواصل استقبال الحالات الطارئة رغم انقطاع التيار الكهربائي بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل أقسامه ومرافقه".وبين أن المستشفى "وجه نداءً عاجلاً إلى منظمة الصحة العالمية لإرسال بعثات طبية وتقديم الدعم العاجل من وقود وإمدادات طبية وغذائية، إلا أن هذا الدعم لم يصل حتى اليوم".وناشد مدير مستشفى العودة منظمة الصحة العالمية "بالتحرك العاجل لإدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفى، حتى يتمكن من مواصلة خدماتها في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة".(الأناضول)