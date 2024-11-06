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إقتصاد

بكين: سنتعامل مع أميركا على أساس الاحترام المتبادل

Lebanon 24
06-11-2024 | 07:59
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قالت الصين، الأربعاء، إنها ستتعامل مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، وذلك مع إعلان دونالد ترامب الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وردا على سؤال حول كيفية تأثير عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي على العلاقات الأميركية الصينية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إفادة صحفية دورية في بكين "سياستنا تجاه الولايات المتحدة متسقة".
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وأضافت "سنواصل النظر إلى العلاقات الصينية الأميركية والتعامل معها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".
 
ويقترح ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تزيد على 60 بالمئة وإنهاء وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية للصين.

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