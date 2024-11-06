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عربي-دولي
ولي العهد السعودي يهنئ ترامب بفوزه الرئاسي ويؤكد تعزيز العلاقات
Lebanon 24
06-11-2024
|
12:49
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هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الأمير محمد بن سلمان عبر "عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين".
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وعند توليه فترته الرئاسية الأولى في عام 2017، سارع ترامب إلى التودّد للسعوديين، فكانت أول رحلة خارجية له إلى الرياض حيث لقي ترحيبا واسعا شمل رقصا بالسيف مع الملك سلمان بن عبد العزيز وتحليق طائرات القوات الجوية فوق مكان الاحتفال.
ثم بردت فترة شهر العسل لاحقا بعد أن انتقد ولي العهد ترامب لفشله في الرد بشكل أكثر قساوة بعد هجوم على منشآت نفطية سعودية في 2019 ألقي باللوم فيه على إيران وأدى إلى خفض إنتاج المملكة الخليجية من النفط الخام إلى النصف لبعض الوقت.
ويحضر كبار رجال الأعمال القريبون من ترامب مؤتمرات استثمارية كبرى في الرياض، كما أن مجموعة ترامب الاقتصادية تنشط في الخليج.
كما ذكرت تقارير صحافية أن جاريد كوشنر، صهر ترامب، تلقّى استثمارا سعوديا بقيمة ملياري دولار في شركته الخاصة. (الحرة)
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