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بايدن وهاريس يتصلان بترامب بعد فوزه في الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
06-11-2024 | 13:04
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ونقلت محطة NBC الأميركية عن مصادر أن بايدن يعتزم الاتصال بترامب والإدلاء بكلمة حول نتائج الانتخابات.
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ونقلت المحطة عن مصادر أن نائبة الرئيس كامالا هاريس تعتزم أيضا الاتصال بترامب اليوم والاعتراف بهزيمتها في الانتخابات.

كما ستلقي هاريس كلمة، الأربعاء، وفق ما قال مسؤول بحملتها لمراسل "الحرة". وقال المسؤول للحرة "نتوقع كلمة لهاريس بحدود الساعة الرابعة عصرا بتوقيت واشنطن".

ونجح دونالد ترامب، الأربعاء، في رهانه بالعودة إلى البيت الأبيض في فوز بدون منازع أثار مفاجأة واسعة في الولايات المتحدة ترددت أصداؤها عبر العالم.

وأصبح ترامب رسميا، الأربعاء، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأميركية لفترة جديدة بعد أن حصل حتى الآن على 277 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وأحرز الرئيس الأميركي المنتخب فوزا حاسما بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي بالإضافة إلى الأصوات الشعبية.

في المقابل، حصلت المرشحة الديمقراطية الخاسرة هاريس على 224 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن. (الحرة) 
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