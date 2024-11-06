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نتنياهو اتصل بترامب.. وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

Lebanon 24
06-11-2024 | 13:30
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اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، انه "تحدث هذا المساء مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وهنأه على فوزه في الانتخابات، واتفقا على العمل معا من أجل أمن إسرائيل وناقشا أيضا التهديد الإيراني في منطقة الشرق الاوسط"، بحسب "روسيا اليوم".
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