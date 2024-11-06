لمواجهة الأزمات الدولية الكبرى.. ترامب وماكرون يتفقان على هذا الأمر

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، الأربعاء، عن "رغبتهما في العمل على عودة السلام والاستقرار" في مواجهة "الأزمات الدولية الكبرى المستمرة"، خلال أول اتصال هاتفي بينهما بعد فوز المرشح الجمهوري.وقال قصر الإليزيه: "خلال المحادثة الجيدة جدا التي استمرت 25 دقيقة"، شدّد ماكرون على "أهمية دور أوروبا". وأكد للرئيس ترامب أنه "مستعد لمواصلة هذه المحادثة والعمل معا" على القضايا المتعلقة، في شكل خاص، بأوكرانيا والشرق الأوسط "عندما يتولى منصبه" في نهاية كانون الثاني 2025.