زيلينسكي: القيادة الأميركية القوية أمر حيوي للعالم وللسلام العادل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "تحدث إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقب فوزه في الانتخابات".



وأضاف في منشور على موقع "إكس": "اتفقنا على مواصلة حوار وثيق وتعزيز تعاوننا".



وتابع: "القيادة الأميركية القوية أمر حيوي للعالم وللسلام العادل".

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