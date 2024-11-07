مصادر تكشف.. عناصر كورية شمالية بدأت بالقتال إلى جانب روسيا

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أفادت مصادر أميركية، الأربعاء، عن بدء مشاركة قوات من كوريا الشمالية في النزاع المستمر في أوكرانيا، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن عناصر كورية شمالية شاركت في العمليات القتالية بمنطقة كورسك خلال الأيام الماضية، في سابقة هي الأولى من نوعها.وذكر أحد المسؤولين أن القوات الكورية الشمالية انخرطت في القتال بتاريخ 4 تشرين الثاني، لكنه لم يقدم تفاصيل حول حجم الخسائر المحتملة أو طبيعة الدور الذي تؤديه تلك القوات في المعارك.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الثلاثاء، إن المعارك الأولى بين الجيش الأوكراني وقوات كوريا الشمالية "تفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في العالم" بعد أن قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف إن "اشتباكا صغيرا" حدث.وأكد أوميروف في مقابلة مع التلفزيون الكوري الجنوبي أن الاشتباك الأول حدث مع قوات كوريا الشمالية، وهو تصعيد واضح في الصراع الذي بدأ عندما شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في عام 2022.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف جندي كوري شمالي في كورسك، مضيفة أن ما بين 11 ألفا و12 ألف جندي موجودون في روسيا. (سكاي نيوز)