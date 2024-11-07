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عربي-دولي

ملك المغرب: مستعدون لفتح الأطلسي أمام دول المنطقة

Lebanon 24
07-11-2024 | 01:49
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اتهم العاهل المغربي محمد السادس، مساء الأربعاء، أطرافا لم يسمها بـ"استغلال قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي".

جاء ذلك خطابا وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
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وقال العاهل المغربي: "لهؤلاء نقول: نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي في إطار الشراكة والتعاون وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة".

وتحدث محمد السادس أيضا عن طرف لم يسمه أيضا قال إنه "يستغل قضية الصحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة"، مردفا "هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة، لهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية".

وأضاف: "لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته".

ومطلع الأسبوع الماضي، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة للمغرب تأكيده اعتراف بلاده بـ"السيادة المغربية على الصحراء"، قائلا إن الحكم الذاتي هو "المقترح الأنسب" لحل النزاع بشأنها.

وكانت الولايات المتحدة، في ولاية رئيسها المنتخب دونالد ترامب، قد اعترفت بـ"سيادة المغرب على الصحراء"، كما تبنت إسبانيا موقفا داعما لخطة الحكم الذاتي التي اقترح المغرب، في 2007، منحها لأقاليم الصحراء كحل للنزاع.
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