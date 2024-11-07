بيسكوف ينفي مزاعم "تهنئة بوتين لترامب عبر معارفه"

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نفى متحدث الكرملين دميتري بيسكوف مزاعم وسائل إعلام غربية بأن "الرئيس فلاديمير بوتين هنأ دونالد ترامب "عبر معارفه" بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.وقال بيسكوف في تعليق لقناة RTVI : "(معلومات) غير موثوقة".وتمكن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب من حسم السباق أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، ليضمن بذلك عودته مجددا إلى البيت الأبيض. (روسيا اليوم)