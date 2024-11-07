طهران تعليقا على فوز ترامب: يشكّل فرصة لمراجعة السياسات الخاطئة

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اعتبرت إيران أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكّل فرصة لواشنطن من أجل مراجعة سياساتها السابقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في تصريحات، اليوم الخميس، "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأميركية المختلفة".لكنه أضاف أن فوز ترامب يمثل "فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة" لواشنطن، وفق ما نقلت وكالة "إرنا" للأنباء.فرض أقسى العقوباتوكان ترامب فرض أقسى العقوبات على طهران، على مدى سنوات، منذ انسحابه المنفرد من الاتفاق النووي عام 2018.كما أمر في كانون الثاني 2020 باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ومهندس استراتيجية النفوذ الإقليمي لإيران.(سكاي نيوز)