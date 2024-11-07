Advertisement

عربي-دولي

أبرزهم بايدن.. 5 رجال خسرت بسببهم كامالا هاريس

Lebanon 24
07-11-2024 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1274822-638665803536132916.png
Doc-P-1274822-638665803536132916.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حددت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية 5 رجال قالت إنهم أكثر الأسماء التي وردت في التحليلات بوصفهم مسؤولين عن هزيمة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية أمام الجمهوري دونالد ترامب.
Advertisement
 
إيلون ماسك

ألقى الملياردير بثقله في المعركة الانتخابية التي دعم فيها ترامب، وقام بتعبئة موقع "إكس" بشكل كامل لتحقيق هدفه في فوز ترامب.
جو بايدن

ما يأخذه الناخبون على بايدن بشكل أساسي ملف الاقتصاد الأميركي، وهو الموضوع الرئيسي لهجمات ترامب طوال الحملة الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن أرقام الاقتصاد الكلي كانت ممتازة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المتقاعدين عانوا من التضخم في عهد بايدن، في حين عانى الشباب من الآثار السلبية لتراجع النمو.
ونقلت في هذا السياق عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قولها تعليقا على هذه المسالة "في مواجهة مقترحات ترامب التبسيطية (تدابير الحماية، وخفض الضرائب، وإنهاء الهجرة غير الخاضعة للرقابة) لم يكن لدى هاريس سوى القليل من الوقت لإسماع صوت بدائلها".
 
آندي مونتغمري

هذا الشاب الأسود من كارولينا الشمالية صوت لدونالد ترامب، كما وعد وهو ليس الوحيد.
فقد حصل المرشح الجمهوري على عدد من الأصوات أكبر بكثير مما كان متوقعاً في الولايات التي تضم أعداداً كبيرة من السكان من السود واللاتينيين.
وتشير استطلاعات الرأي، حتى ولو كانت جزئية، إلى التقدم المبهر الذي أحرزه المرشح الجمهوري بين الرجال السود، وخاصة الشباب السود.
 
فولوديمير زيلينسكي

عشية الانتخابات، اعتقد واحد من كل اثنين من الأميركيين أن بلاده "تعطي الكثير من المال للدول الأجنبية في حالة حرب"، مستهدفة إسرائيل وأوكرانيا على قدم المساواة.
لكن في ما يتعلق بأوكرانيا كان ترامب أكثر وضوحا، وكان لرسالته صدى أكبر بكثير من رسالة هاريس، إذ يرى فيه أوكرانيو بنسلفانيا الرجل القوي الذي يمكنه الوقوف في وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بنيامين نتنياهو

أحدثت الحرب في غزة انقساما عميقا في الحزب الديمقراطي، وقال العديد من ناخبيه في المجتمعات الإسلامية إنهم على استعداد لمقاطعة التصويت احتجاجا على دعم جو بايدن غير المشروط لإسرائيل.
وإذا كانت هاريس أكثر اعتدالا، فإن ترددها أفاد إلى حد كبير ترامب، الذي حصل على العديد من الدعم الإسلامي، دون الحاجة إلى شرح تناقضات مواقفه، بين "الصداقة العميقة" مع نتنياهو ودعوة الإسرائيليين إلى "إنهاء هذه الحرب بسرعة".
واختتمت الصحيفة سردها بالقول إن كل هذه التحليلات لا يمكن أن تجعلنا ننسى الرجل السادس الذي أسقط هاريس، وهو "الوحش السياسي" دونالد ترامب نفسه. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:08 | 2024-11-07
08:00 | 2024-11-07
07:55 | 2024-11-07
07:48 | 2024-11-07
07:46 | 2024-11-07
07:42 | 2024-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24