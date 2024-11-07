بعد فوز ترامب.. هذا ما فعله أحد السفراء بشكل عاجل

يبدو أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أقلق بعض الدبلوماسيين كما الدول حول العالم، لاسيما أن الرجل معروف بانتقاداته اللاذعة أحياناً وتصريحاته النارية في العديد من الملفات.



فبعد ساعات على إعلان فوزه الساحق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، فجر الأربعاء، هم السفير الأسترالي لدى الولايات المتحدة كيفن رود، إلى حذف كامل تغريداته السلبية عن ساكن البيت الأبيض الجديد.



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كما أضاف أن رود كان "يعلق بنشاط على تطورات السياسة الأميركية قبل تعيينه بمنصب سفير، لكن تصريحاته المنتقدة أزيلت من شبكات التواصل الاجتماعي حتى لا تفسر على أنها الموقف الرسمي لأستراليا. وأوضح مكتبه في بيان أنه احتراما لمنصب رئيس الولايات المتحدة وبعد انتخاب ترامب، قام السفير بحذف تعليقات قديمة من موقعه الشخصي وشبكات التواصل الاجتماعي.كما أضاف أن رود كان "يعلق بنشاط على تطورات السياسة الأميركية قبل تعيينه بمنصب سفير، لكن تصريحاته المنتقدة أزيلت من شبكات التواصل الاجتماعي حتى لا تفسر على أنها الموقف الرسمي لأستراليا.

بدورها، أكّدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رئيس الوزراء السابق من ‏يسار الوسط (2013) حذف بعض المنشورات عن منصة "إكس" كانت وصفت ‏ترامب بأنه "تدميري" و"خائن للغرب".‏

وأوضح مسؤول في الوزارة خلال جلسة برلمانية، اليوم الخميس، أن رود ‏حذف المنشورات "لإزالة أي احتمال من أن يساء فهمها".



كما أضاف أن رود "يتطلع إلى العمل مع ترامب وفريقه ‏من أجل مواصلة تعزيز التحالف الأميركي الأسترالي"، وفق ما نقلت فرانس برس. (العربية)