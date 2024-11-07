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عربي-دولي

أطلقت من العراق.. إسرائيل تعترض مسيّرة فوق البحر الميت

Lebanon 24
07-11-2024 | 07:48
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها لهدف عسكري في إسرئيل بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة الاستمرار بعملياتها بوتيرة متصاعدة.

واعترض الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مسيّرة في منطقة البحر الميت أطلقت من العراق، وفق ما أفادت به وسائل إعلام.
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وكانت فصائل عراقية أعلنت في الثاني من الشهر الجاري أنها هاجمت بالمسيّرات 4 أهداف حيوية في مدينة إيلات الساحلية في جنوب إسرائيل بـ4 عمليات منفصلة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أقنع قادة الفصائل المسلحة بالعمل وفق خطة الحكومة لمواجهة شرارة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
كما أضاف في مقابلة مع محطة تلفزيون "زاكروس" الكردية، مساء أمس الأربعاء، أن "قادة الفصائل ملتزمون بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وأنهم ليسوا بصدد خلق حالة قد تؤدي إلى الحرب على البلاد".
كذلك أشار إلى أنهم أعطوا وعداً للسوداني بأنهم لن يتحركوا بطريقة تشعل حرباً أو رد فعل قويا ضد البلاد. وشدد على أن البلاد تحتاج إلى الهدوء، محذرا من أن أي "تحركات أو هجمات من الداخل العراقي على إسرائيل ستؤدي إلى مشاكل". وقال "نحن على اتصال مع الولايات المتحدة الأميركية والأصدقاء من أجل دفع النار عن العراق".

وكانت الحكومة العراقية أكدت في بيان بوقت سابق أمس، أن أراضيها لن تُستخدم "لتنفيذ هجمات أو ردود". (العربية)
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