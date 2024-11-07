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عربي-دولي

في أوّل تعليق له بعد فوز ترامب.. إليكم ما قاله الرئيس الإيراني

Lebanon 24
07-11-2024 | 09:21
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في أول تعليق له على فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، قلل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من تأثير الأمر على بلاده.

وقال في تصريحات، اليوم الخميس، إن فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة "لا يغيّر شيئا" بالنسبة إلى طهران.
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كما شدد على أن الأولوية بالنسبة لبلاده تكمن في "تطوير علاقاتنا مع جيراننا والدول الإسلامية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال بوقت سابق اليوم "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأميركية المختلفة" في إشارة إلى ترامب.

لكنه اعتبر في الوقت عينه أن فوز ترامب يمثل "فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة" لواشنطن.

وكان ترامب فرض أقسى العقوبات على طهران على مدى سنوات، منذ انسحابه المنفرد من الاتفاق النووي عام 2018.

كما أمر في كانون الثاني 2020 باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ومهندس استراتيجية النفوذ الإقليمي لإيران.

وتميزت ولايته السابقة في الحكم بانتهاج سياسة صارمة تجاه السلطات الإيرانية، تكللت بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية، ومنع تعاملها مع الغرب.

كما توعد لاحقاً خلال حملاته الانتخابية بعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي، وتعهد بإضعافها قدر الإمكان، وعدم السماح لها بالتحايل على العقوبات.(العربية) 
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