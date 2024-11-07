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عربي-دولي

بعد فوز ترامب.. اليكم ما قاله بايدن

Lebanon 24
07-11-2024 | 12:20
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول كلمة له بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن انتقال السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في كانون الثاني المقبل سيكون سلميا.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، الخميس: "سأنفذ قسمي وفي العشرين من كانون الثاني سيكون هنالك انتقال سلمي للسلطة في أميركا"، مضيفا أنه تحدث مع ترامب وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه "نحو تسليم سلمي ومنظم للسلطة".
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ووصف بايدن فترته ولايته الرئاسية بأنها "كانت تاريخية والفضل يعود للعمل الذي قمتم به أنتم"، مشيدا في الوقت ذاته بنائبته كامالا هاريس التي "أدارت حملة انتخابية ألهمت الملايين".
وتابع بايدن أنه "يجب أن نتقبل الاختيار الذي اتخذه الشعب الأميركي". وأشار إلى "أننا خسرنا معركة ولكن التجربة الأميركية يجب أن تستمر".
(الحرة)
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