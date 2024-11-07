عاش فيها لمدة 20 عامًا.. مرشح هاريس لمنصب نائب الرئيس خسر حتى في مقاطعته

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مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأميركي، تيم والز، لم يخسر فقط الانتخابات العامة أمام دونالد ترامب، بل خسر أيضًا في مقاطعته الأم.فقد فاز الرئيس المنتخب ترامب بأغلبية ساحقة في مقاطعة بلو إرث بولاية مينيسوتا، حيث حصل على 49.6% من الأصوات، وهي المقاطعة التي عاش فيها والز مع عائلته لمدة 20 عامًا قبل أن يُنتخب حاكمًا.أما زميلة والز في الترشح، نائبة الرئيس كامالا هاريس، فقد حصلت على حوالي 48.3% من الأصوات.ويُعد ذلك تحولًا عن عام 2020، حيث فاز الرئيس الحالي جو بايدن بسهولة في المقاطعة بنسبة 51% من الأصوات مقابل 46.5% لترامب، وفقًا لتقرير من بوليتيكو.في النهاية، ذهبت أصوات مينيسوتا العشرة الانتخابية إلى هاريس في وقت مبكر من صباح الأربعاء.رغم أن ولاية مينيسوتا كانت على وشك التحول لصالح الجمهوريين، إلا أن الولاية تقليديًا تدعم المرشحين الديمقراطيين، حسب نتائج الانتخابات.وكانت آخر مرة صوتت فيها ولاية مينيسوتا لصالح رئيس جمهوري في عام 1972، حين فاز ريتشارد نيكسون. (الحرة)