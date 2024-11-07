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عربي-دولي
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
Lebanon 24
07-11-2024
|
14:40
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى "43 ألفا و469 شهيدا" منذ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 398 يوما على قطاع غزة الذي خلف أيضا أكثر من مئة ألف مصاب.
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وأفاد التقرير بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و469 شهيدا و102 ألف و561 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023".
وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 78 شهيدا و214 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية".
وذكرت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)
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