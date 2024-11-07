21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غالانت: قرار الموافقة على صفقة تبادل الأسرى بيد نتنياهو وحده
Lebanon 24
07-11-2024
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت في آخر يوم له في منصبه مع ممثلين عن عائلات المخطوفين بناء على طلبه، وأكد أن صفقة تبادل الأسرى بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحده.
وأوضح غالانت أنه "لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة والظروف مهيأة".
Advertisement
وأضاف أن شروط إنجاز صفقة تبادل الأسرى نضجت ولكنه "ليس متفائلا حيالها"، مؤكدا أن القرار بيد نتنياهو وحده.
وحث غالانت عائلات المختطفين على تعزيز علاقاتهم مع نتنياهو والدفع من أجل تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته في أوائل يوليو.
وتابع: "الفشل في إعادة الرهائن سيكون عارا على جبين إسرائيل، إذا انسحبنا من الأراضي يمكننا العودة إليها، ولكن إذا فقدنا المختطفين فلن نتمكن من إعادتهم".
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
00:25 | 2024-11-07
07/11/2024 12:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
02:52 | 2024-11-07
07/11/2024 02:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
08:25 | 2024-11-07
07/11/2024 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:25 | 2024-11-07
الجيش الأميركي يعلن وصول طائرات مقاتلة إلى المنطقة
16:30 | 2024-11-07
حماس: الجيش الإسرائيلي يواصل مجازره بحق شعبنا الفلسطيني
16:01 | 2024-11-07
عن غزة ولبنان.. هذا ما اعلنه البيت الابيض
16:00 | 2024-11-07
لماذا أوروبا قلقة بعد فوز ترامب؟
15:30 | 2024-11-07
عباس يبحث مع وزير خارجية فرنسا الحرب على غزة
14:40 | 2024-11-07
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
08/11/2024 00:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
08/11/2024 00:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
08/11/2024 00:56:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24