21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حماس: الجيش الإسرائيلي يواصل مجازره بحق شعبنا الفلسطيني
Lebanon 24
07-11-2024
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت حركة حماس، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مدينة غزة وشمال القطاع "أسفرتا بتغطية أميركية عن 42 شهيدا فلسطينيا".
وذكرت الحركة في بيان أن الجيش "يواصل مجازره بحق شعبنا الفلسطيني خصوصا في شمال قطاع غزة، وآخرها القصف الوحشي الذي استهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر عن ارتقاء 12 شهيداً".
Advertisement
وفيما يتعلق بالمجزرة الإسرائيلية الثانية، أكدت حماس أن "الغارة التي استهدفت منزل آل المبحوح بمخيم جباليا (شمال)، أدت لارتقاء أكثر من 30 شهيداً من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء".
وأفاد شهود عيان، في وقت سابق الخميس، بأن الجيش قصف منزلا لعائلة "المبحوح" في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهداء وجرحى، منهم أطفال ونساء.
وفي السياق، أكدت الحركة أن "جيش الاحتلال النازي يواصل ارتكاب هذه المجازر التي ترقى إلى عمليات التطهير العرقي، بالتوازي مع حصار مطبق على شمال قطاع غزة، ينتهك فيه القوانين الدولية، في ظل صمت دولي أقرب للتواطؤ، وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية".
وطالبت حماس "الدول العربية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والتحرّك العاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات الفظيعة، وتقديم قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية".
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
Lebanon 24
استعدوا لعودة الأمطار.. حبات برَد وصواعق في هذا الموعد
00:25 | 2024-11-07
07/11/2024 12:25:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
Lebanon 24
تعرّضت للهجوم.. انتقادات تطال ملكة جمال لبنان ندى كوسا إليكم السبب (صور)
01:48 | 2024-11-07
07/11/2024 01:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
Lebanon 24
"البيارتة" يتحركون: هذا مِلكُنا ورزقُنا
01:45 | 2024-11-07
07/11/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
Lebanon 24
نشرت صورتها من داخل الاستديو.. مذيعة أخبار جديدة في قناة "الجديد"
02:52 | 2024-11-07
07/11/2024 02:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
Lebanon 24
بالأسماء... من كان داخل السيارة المُستهدفة في صيدا؟
08:25 | 2024-11-07
07/11/2024 08:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:25 | 2024-11-07
الجيش الأميركي يعلن وصول طائرات مقاتلة إلى المنطقة
16:01 | 2024-11-07
عن غزة ولبنان.. هذا ما اعلنه البيت الابيض
16:00 | 2024-11-07
لماذا أوروبا قلقة بعد فوز ترامب؟
15:30 | 2024-11-07
عباس يبحث مع وزير خارجية فرنسا الحرب على غزة
15:00 | 2024-11-07
غالانت: قرار الموافقة على صفقة تبادل الأسرى بيد نتنياهو وحده
14:40 | 2024-11-07
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب على القطاع
فيديو
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
00:07 | 2024-11-07
08/11/2024 00:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
Lebanon 24
أضرار في صالات المغادرة في المطار جرّاء غارات إسرائيلية قريبة
19:21 | 2024-11-06
08/11/2024 00:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت أول مرة سراً وبعمر الـ 18.. ماغي بو غصن تكشف الكثير عن حياتها وهذا ما قالته عن جمال سنان (فيديو)
01:50 | 2024-11-06
08/11/2024 00:56:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24