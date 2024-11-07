حماس: الجيش الإسرائيلي يواصل مجازره بحق شعبنا الفلسطيني

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قالت حركة حماس، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في مدينة غزة وشمال القطاع "أسفرتا بتغطية أميركية عن 42 شهيدا فلسطينيا".وذكرت الحركة في بيان أن الجيش "يواصل مجازره بحق شعبنا الفلسطيني خصوصا في شمال قطاع غزة، وآخرها القصف الوحشي الذي استهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر عن ارتقاء 12 شهيداً".وفيما يتعلق بالمجزرة الإسرائيلية الثانية، أكدت حماس أن "الغارة التي استهدفت منزل آل المبحوح بمخيم جباليا (شمال)، أدت لارتقاء أكثر من 30 شهيداً من المدنيين العزل، جلهم من الأطفال والنساء".وأفاد شهود عيان، في وقت سابق الخميس، بأن الجيش قصف منزلا لعائلة "المبحوح" في مخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين شهداء وجرحى، منهم أطفال ونساء.وفي السياق، أكدت الحركة أن "جيش الاحتلال النازي يواصل ارتكاب هذه المجازر التي ترقى إلى عمليات التطهير العرقي، بالتوازي مع حصار مطبق على شمال قطاع غزة، ينتهك فيه القوانين الدولية، في ظل صمت دولي أقرب للتواطؤ، وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية".وطالبت حماس "الدول العربية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والتحرّك العاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات الفظيعة، وتقديم قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية".