ضرب ودهس وإلقاء في النهر.. هجوم على إسرائيليين في أمستردام بعد مباراة كرة قدم (فيديو)

قبل ثمانية أشهر، قام مشجعو نادي مكابي تل أبيب الصهيوني بنقل رجل مصري حمل علم فلسطين في اليونان إلى المستشفى Advertisement افرادی ناشناس که تعدادی از آنها لهجه عربی داشتند به شهروندان اسرائیلی طرفدار تیم مکابی تل اویو در شهر آمستردام حمله ور شدند و تعداد زیادی از هواداران این تیم را مورد ضرب و شتم قرار دادند pic.twitter.com/gP0Nppz3n9 — Amir ebrahimi (@Amir60118403) November 8, 2024

أعمال عنف في أمستردام عقب مباراة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم#هولندا#إسرائيل#قناة_الحدث pic.twitter.com/x7klWVq8UD — ا لـحـدث (@AlHadath) November 8, 2024

وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء بالإفراج الفوري عن طائرتي إنقاذ لمساعدة مواطنينا. يأخذ رئيس الوزراء هذا الحدث المروع على محمل الجد، ويطالب الحكومة وقوات الأمن الهولندية بالتصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب، وضمان السلام لمواطنينا".



ونشر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على حسابه في "إكس" رسالة قال فيها: "أتلقى مقاطع فيديو وشهادات عن إسرائيليين في أمستردام يتعرضون لهجمات وحشية. أشخاص يتم دهسهم، وضربهم، وإلقاؤهم في النهر، وغير ذلك. أدعو السلطات الهولندية إلى التحرك الفوري لمنع الإصابات والأسوأ".

Jewish Fans of Maccabi Tel Aviv F.C. were leaving a Soccer Match tonight in Amsterdam, when they were Attacked and Beaten by Crowds of Arabs that were waiting outside the Stadium. At least 12 Injuries are being reported, including several deemed to be Serious; with Jews said to… pic.twitter.com/ORD0EBxgEc — OSINTdefender (@sentdefender) November 8, 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن الهجمات وقعت في عدة مواقع في المدينة بعد أن انتهت المباراة بفوز أياكس بخمسة أهداف نظيفة. وكشفت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض مشجعي مكابي تل أبيب لاعتداءات وحوادث دهس، في مشاهد وصفها أحد الأشخاص بأنها "منظمة مسبقاً".ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، استهدفت الهجمات التي نفذها أشخاص ملثمون عدداً من الفنادق التي كان يقيم فيها الإسرائيليون.ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن وسائل إعلام هولندية قولها، إن قوات الشرطة تحاول السيطرة على الوضع في أمستردام، وقد ساعدت عشرات المشجعين الإسرائيليين الذين تعرضوا للضرب، واعتقلت عددا من الأشخاص الذين قاموا بعمليات الاستهداف.وأوردت "يديعوت أحرونوت" شهادة أحد مشجعي مكابي تل أبيب ممن تعرضوا للضرب، حيث قال: "دهسوني وهددوني بسكين. أصبت بجروح طفيفة. أنا وعدد كبير من المشجعين محاصرون في فندق، والشرطة لا تسمح لنا بالخروج. نريد العودة إلى إسرائيل".وتعليقا على الاعتداءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "نحن نتعاون مع السلطات في هولندا بشأن الحوادث الخطيرة هناك. أي إسرائيلي أو يهودي في محنة حاليا أو لديه معلومات عن موقع لحدث عنيف يجري حاليا، يرجى الاتصال بغرفة العمليات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية".وأورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه إن "بنيامين نتنياهو على علم بتفاصيل أعمال العنف الشديدة التي وقعت في أمستردام ضد المواطنين الإسرائيليين، وأجرى تقييما للوضع مع وزير الخارجية وسكرتيره العسكري، ويتلقى تحديثات منتظمة طوال الوقت".من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: "أنا على اتصال بالسلطات الهولندية بشأن الاضطرابات والهجمات على الرعايا الإسرائيليين في أمستردام".أما السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون فقال: "نتلقى الآن تقارير عن الاضطهاد والعنف الشديد ضد الإسرائيليين واليهود في شوارع هولندا. هذه مذبحة تجري حاليا في أوروبا في عام 2024".وشدد دانون على أن: "هذه هي الساعة التي ينبغي فيها للأمم المتحدة أن تدين فورا وبوضوح عنف الفلسطينيين ومؤيديهم. ويتعين على السلطات الهولندية أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد العنف الآن".وحسب الاعلام الاسرائيلي وصل عدد الاصابات إلى 10. (سكاي نيوز)