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عربي-دولي

الخرطوم تتهم الدعم السريع بارتكاب مذبحة بولاية الجزيرة وقتل 120 مدنيا

Lebanon 24
07-11-2024 | 23:20
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اتهمت الخارجية السودانية، مساء الخميس، قوات الدعم السريع بقتل 120 مدنيا خلال اليومين الماضيين في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة (وسط).
يأتي ذلك مع تصاعد الاتهامات المحلية والدولية في الأيام الأخيرة لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين في ولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية عليها.
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وتجددت الاشتباكات بين "الدعم السريع" والجيش بولاية الجزيرة في 20 تشرين الأول الماضي، على خلفية انشقاق القيادي بصفوف قوات الدعم أبوعاقلة كيكل، وهو من أبناء الولاية، وإعلان انضمامه لقوات الجيش.
وقالت الوزارة في بيان إن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية بولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيدا" .
وأوضحت أن الضحايا "قتلوا بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين من رجال ونساء وأطفال تحتجزهم الميليشيا رهائن في مواقع مختلفة من المدينة".
وذكرت أن "التصعيد الممنهج للمذابح والفظائع من المليشيا (الدعم السريع) ضد المدنيين يهدف لاستدعاء التدخل العسكري الدولي في السودان بذريعة حماية المدنيين، بما يمكن المليشيا من تجنب الهزيمة العسكرية، والاحتفاظ بالمواقع التي تحتلها".
وطالبت الخارجية السودانية بتصنيف قوات الدعم السريع "جماعة إرهابية وملاحقة قياداتها وعناصرها كمطلوبين للعدالة الدولية، واعتبار كل من يساعدها أو يدعمها أو يستضيف قياداتها والمتحدثين باسمها راعيا للإرهاب وشريكا في جرائمها".
المصدر: الأناضول
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