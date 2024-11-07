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عربي-دولي
"شريك موثوق"... قلق في واشنطن بعد إقالة غالانت
Lebanon 24
07-11-2024
|
23:35
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أبلغ مسؤول أميركي موقع أكسيوس الإخباري أن البيت الأبيض تفاجأ بشدة من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت.
وأعرب المسؤول عن قلق واشنطن بشأن إقالة غالانت، لأنه شريك موثوق خاصة وسط حربي غزة ولبنان، وبينما تستعد إسرائيل للدفاع ضد هجوم محتمل من إيران.
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كما أكد المسؤول الأميركي أن لا علاقات للإدارة الأميركية بخليفته يسرائيل كاتس، الذي عيّن خلفا لغالانت، معربا عن قلقه من أن الأمر سيصبح أكثر صعوبة.
وأشار المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن أن لدى واشنطن الكثير من الأشياء التي يتعين عليها القيام بها مع إسرائيل في الشهرين المقبلين.
ولذلك قال المسؤول وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي لموقع أكسيوس إنه "بصفتنا شركاء مقربين، سنواصل العمل بشكل تعاوني مع وزير الدفاع الإسرائيلي القادم".
وأضاف "لدينا تساؤلات حقيقية حول أسباب فصل غالانت وما الذي يحرك القرار".
ورجّح مسؤولون أميركيون، نقل عنهم أكسيوس أيضا، أن يؤدي التعديل في وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى تمديد المهلة الأميركية لإسرائيل بشأن تحسين الوضع الإنساني في غزة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، وأشار هؤلاء المسؤولين إلى أنهم ليسوا متأكدين مما إذا كانوا يصدقون تأكيدات نتنياهو.
(الجزيرة)
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